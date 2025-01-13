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Мурманская область. Арктика (16+)13.01.25 08:00

По Мурманской области ожидается ветер юго-западный, южный умеренный, в отдельных районах сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 13 января по Кольскому полуострову сохранялась морозная погода. Днём в понедельник ожидается влияние очередного циклона, смещающегося с Северной Атлантики в Норвежское море: пройдёт снег, температура воздуха повысится до -7-12°.

Сегодня, 13 января, будет переменная облачность. Местами снег, изморозь. Ветер юго-западный, южный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -11-16°, при прояснениях -21-26°, днём -3-8°, местами до -13°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

В период 2-6 часов 13 января на побережье Норвегии отмечался юго-западный, западный ветер 30-35 м/с. Сохранится до 20-24 часов 13 января.

В период 3-7 часов 13 января на побережье Норвегии отмечалось опасное волнение 8,0-10,0 метров. Сохранится до 3-6 часов 14 января.

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