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Мурманская область. Арктика (16+)28.02.22 08:00

По Мурманской области ожидается ветер юго-западный, западный сильный, местами очень сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 28 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием активной циклонической деятельности. По Мурманской области ожидается местами порывистый ветер, наиболее сильный  на севере области, в отдельных районах снег, мокрый снег.

Сегодня, 28 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Временами небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, западный сильный, ночью и утром местами очень сильный, поземок. Температура воздуха ночью от +2 до -3, днём от -1 до +4. Гололедица.

Предупреждение

С 23 часов 27 февраля до 3 часов 28 февраля в Мурманске, в Кольском заливе, на севере Мурманской области отмечалось усиление юго-западного, западного ветра в порывах 25-27 м/с. Сохранится до 10-12 часов сегодняшнего дня.

В период 0-4 часа 28 февраля на побережье Мурмана фиксировалось усиление юго-западного, западного ветра в порывах 35-37 м/с, высота волны 6-6,5 метра. Сохранится до 15-18 часов понедельника.

В период 6-9 часов 28 февраля на юге Баренцева моря отмечалось усиление западного, северо-западного ветра 30-32 м/с. Сохранится до 18-21 часа сегодняшнего дня.

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