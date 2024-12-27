По Мурманской области ожидается ветер юго-западный, западный умеренный, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится. в основном, под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом и Норвежском морях. 27-28 декабря интенсивность осадков уменьшится.

27 декабря местами сохранится сильный порывистый ветер, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 27 декабря, будет облачная погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от -2 до +3°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

В период 12-16 часов 26 декабря в центральной части побережья Норвегии отмечалось опасное волнение 8,0-10,0 метров. Сохранится до 15-18 часов 27 декабря.