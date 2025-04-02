По Мурманской области ожидается ветер юго-западный, западный умеренный, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 2-3 апреля погоду нашего региона будут определять активные циклоны, смещающиеся с Норвежского моря по югу Баренцева моря и через Кольский полуостров. По Мурманской области ожидаются временами осадки, местами сильный порывистый ветер, температура воздуха существенно не изменится.

2 апреля ожидается ветер западный, северо-западный умеренный, местами сильный. Небольшие, в отдельных районах умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём +1+6°.

3 апреля - ветер юго-западный умеренный, днём местами сильный. Ночью в отдельных районах небольшой снег. Днём небольшой, местами умеренный мокрый снег, дождь. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём +2+7°.

Сегодня, 2 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Временами осадки в виде мокрого снега. Ветер ночью юго-западный, западный умеренный, местами сильный, днём северо-западный сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -5º, днём +1+6°. Гололедица.

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На реках Мурманской области сохраняется зимний режим.

Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней зимнего периода на 7-55 см. Толщина льда на 31 марта на реках, озерах и водохранилищах составляет 42-75 см.

В результате оттепельной погоды наблюдается уплотнение снежного покрова, уменьшение высоты снега, увеличение слоя налёдной воды.

В связи с теплой погодой на реках области выход на лёд в незнакомых и необорудованных местах не безопасен для населения.