По Мурманской области ожидается ветер южных направлений, местами порывистый

Как сообщает Мурманское УГМС, 3-4 сентября погоду нашего региона будет определять восточная периферия циклонической депрессии в Норвежском море. Ожидается ветер южных направлений, местами порывистый, в отдельных районах пройдут небольшие дожди. В дневные часы воздух прогреется до +14+20°.

5-6 сентября температура воздуха днём существенно не изменится.

Сегодня, 3 сентября, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днём +16+21°.

4 сентября - ветер южный умеренный, днем местами сильный. В отдельных районах небольшой, на западе области умеренный дождь. Температура воздуха ночью +6+11°, местами +2+7°, днём +15+20°.

5 сентября - ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +7+12°, в отдельных районах +3+8°, днём +15+20°.

Предупреждение

3-5 сентября на крайнем западе Кольского района Мурманской области ожидается высокая пожарная опасность - IV региональный класс пожарной опасности.