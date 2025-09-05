По Мурманской области ожидается ветер южных направлений, местами порывистый
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет восточная периферия циклонической депрессии в Норвежском море. Ожидается ветер южных направлений, местами порывистый, в отдельных районах пройдут небольшие дожди.
Сегодня, 5 сентября, будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха днём +16+21°.
6 сентября - ветер юго-западный умеренный. В отдельных районах дождь, ночью туман. Температура воздуха ночью +9+14°, местами +3+8°, днём +17+22°.
7 сентября – ветер ночью западный, днём восточный слабый. Преимущественно без осадков, ночью туман. Температура воздуха ночью +7+12°, местами +2+7°, днём +16+21°.
Предупреждение
5 сентября на крайнем западе Кольского района Мурманской области ожидается высокая пожарная опасность - IV региональный класс пожарной опасности.