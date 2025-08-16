По Мурманской области ожидается ветер южный умеренный, днём местами северный сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, 16-17 августа ожидается прохождение циклона по территории Мурманской области. Ветер отвернет к северо-восточному направлению, пройдут дожди различной интенсивности.
Сегодня, 16 августа, будет облачная с прояснениями погода. Временами дожди, грозы. Ветер южный умеренный, днём местами северный сильный. Температура воздуха днём +19+24°.
17 августа - ветер северо-западный, северный умеренный, ночью местами сильный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +11+16°, местами до +21°.
18 августа - ветер западный умеренный. В отдельных районах небольшой дождь. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +12+17°.
Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности
16-17 августа на западе Кольского района Мурманской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность - V региональный класс пожарной опасности.