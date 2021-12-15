Мурманская область. Арктика (16+)15.12.21 08:00
По Мурманской области ожидается ветер южный умеренный, днём местами сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. По Мурманской области ожидается временами небольшой снег, преобладающая температура воздуха -4-9°, ночью при прояснениях -10-15°.
16 декабря температура воздуха существенно не изменится.
Сегодня, 15 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, местами туман. Ветер южный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха -3-8° в течение суток, ночью при прояснениях до -15°. Гололедица.
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На реках и водоёмах Мурманской области сохраняется зимний режим.
На 10 декабря толщина льда на реках, озерах и водохранилищах равна 20-45 см, на Иовском и Княжегубском водохранилищах 14-16 см.
Комментарии
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Последние комментарии
QR
13.12.21 12:52
Пора вводить раздельные вагоны: для обладателей QR-кодами и для остальных. Можно и авиарейсы по такому принципу вводить: для QRщиков тариф дешёвый и регулярные рейсы, а для НЕQRщиков - тариф повыше
Истомин П.
13.12.21 10:21
Увидишь такое в ночи, можно в штаны наложить.
Комментарий к новости:Апатиты встречают гостей сияющей улыбкой на камне!
Виктор
09.12.21 23:39
Дойдёт позже, что это всё туфта, "уважаемые" депутаты. Нельзя принимать антинародные законы.
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