По Мурманской области ожидается ветер южный умеренный, днём местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. По Мурманской области ожидается временами небольшой снег, преобладающая температура воздуха -4-9°, ночью при прояснениях -10-15°.

16 декабря температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 15 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, местами туман. Ветер южный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха -3-8° в течение суток, ночью при прояснениях до -15°. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области сохраняется зимний режим.

На 10 декабря толщина льда на реках, озерах и водохранилищах равна 20-45 см, на Иовском и Княжегубском водохранилищах 14-16 см.