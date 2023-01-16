По Мурманской области ожидается ветер южный умеренный, днём местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонической деятельности. 16 января ожидается смещение активного циклона с Северного моря на район Ботнического залива: интенсивность осадков увеличится, в отдельных районах усилится ветер, температура воздуха повысится.

Сегодня, 16 января, будет облачная погода. Ночью снег, в отдельных районах сильный, метель. Днём мокрый снег, налипание мокрого снега. Ветер южный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью -2 -7°, при прояснениях до -12°, днём от -2 до +3°. Гололедица, местами сильная.

Штормовое предупреждение

16 января в период с 11 до 15 часов на востоке Баренцева моря ожидается быстрое обледенение судов. Сохранится до 6-9 часов 17 января.