По Мурманской области ожидается ветер южный умеренный, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 9 и 10 февраля погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия обширной циклонической депрессии, с центрами в Норвежском море и на западе Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -13 -18°, днём -4-10°.

Сегодня, 9 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, днём на юге области умеренный снег. Ветер южный умеренный, местами сильный, позёмок. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -12-17°, днём -3-8°. Гололедица.

Предупреждение

С 15 до 18 часов 8 февраля на юге и в центральных районах побережья Норвегии отмечалось опасное волнение 8-9 метров от юго-запада. Сохранится до 21-24 часов 9 февраля.