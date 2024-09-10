По Мурманской области ожидается ветер южный умеренный, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 10-12 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием западной периферии обширного антициклона, расположенного над Европейской частью России и медленно смещающегося в юго-восточном направлении за Урал. В этот период в Мурманской области сохранится преимущественно сухая, тёплая погода. Преобладающая температура воздуха в ночные часы составит от +9 до +15°, днём воздух будет прогреваться до +17+23°.

Сегодня, 10 сентября, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +10+15°, местами +4+9°, днём +18+23°.

Предупреждение о чрезвычайной и высокой пожарной опасности

10-13 сентября в Кольском и Печенгском районах Мурманской области, в Мурманск ожидается V региональный класс пожарной опасности.

10-13 сентября в Ковдорском районе Мурманской области, на востоке Ловозерского и юге Кандалакшского районов, в районах городов: Мончегорск, Оленегорск, Апатиты, Кировск ожидается IV региональный класс пожарной опасности.