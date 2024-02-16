По Мурманской области ожидается ветер южный умеренный, ночью на севере области сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, под влиянием западной периферии антициклона с центром над Уралом. По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, в отдельных районах небольшой снег, постепенное повышение температуры воздуха.

17 февраля в нашем регионе ожидается увеличение количества облачности, днём пройдёт снег различной интенсивности, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит -5-10°, местами до -15°.

Сегодня, 16 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер южный умеренный, ночью на севере области сильный. Температура воздуха ночью -13-18°, местами -19-24°, днём -6-11°, местами -13-18°. Гололедица.

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На реках Мурманской области сохраняются зимние условия стока.

На большинстве рек, озёр и водохранилищ отмечается ледостав, на реках Лотта (Ловнакоски), Поной (Каневка) сохраняется ледостав с полыньями. На горных реках ледостав, ледостав с полыньями. На реках Чаваньга, Варзуга сохраняются зажоры льда.

Толщина льда на 10 февраля на реках, озерах и водохранилищах равна 35-80 см, что в основном больше нормы на 1-14 см, на реках Варзуга и Лотта больше нормы на 9-13 см. Толщина льда, в основном, больше толщины льда прошлого года на 3-24 см.