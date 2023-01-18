По Мурманской области ожидается ветер южный, юго-восточный умеренный

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, под влиянием циклонической деятельности. По Мурманской области ожидается временами снег, мокрый снег. 18 января и ночью 19 января при прояснениях температура воздуха будет опускаться до -10-16°. На дорогах местами сильная гололедица.

Сегодня, 18 января, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях до -15°, днём -1-6°. Гололедица, местами сильная.