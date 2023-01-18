Мурманская область. Арктика (16+)18.01.23 08:00
По Мурманской области ожидается ветер южный, юго-восточный умеренный
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, под влиянием циклонической деятельности. По Мурманской области ожидается временами снег, мокрый снег. 18 января и ночью 19 января при прояснениях температура воздуха будет опускаться до -10-16°. На дорогах местами сильная гололедица.
Сегодня, 18 января, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях до -15°, днём -1-6°. Гололедица, местами сильная.
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Последние комментарии
niknik76876
17.01.23 23:11
Практически все стрелковое оружие в Армии РФ кроме спецподразделений без оптики глушителей и подствольников, на другой стороне все иначе -нужны тепловизоры бойцам и приборы пнв на танки что бы не быть
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Д.О. Вернер
13.01.23 12:59
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TheBat
13.01.23 09:57
Да.странный совет перед походом на почту уточнять ситуацию по телефону Все знают,что на почте в течении дня не поднимают трубки телефона вообще. Что дальше делать?
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