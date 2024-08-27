По Мурманской области ожидается ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 27-28 августа погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом море и прохождение атмосферных фронтов. В этот период ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, температура воздуха ночью +8+13°, местами +3+8°, днём +13+18°.

29 августа ожидается температура воздуха ночью от +3 до +10°, днём +18+23°.

Сегодня, 27 августа, будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +8+13º, местами +3+8º, днём +13+18°.