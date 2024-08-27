Мурманская область. Арктика (16+)27.08.24 08:00
По Мурманской области ожидается ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, 27-28 августа погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом море и прохождение атмосферных фронтов. В этот период ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, температура воздуха ночью +8+13°, местами +3+8°, днём +13+18°.
29 августа ожидается температура воздуха ночью от +3 до +10°, днём +18+23°.
Сегодня, 27 августа, будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +8+13º, местами +3+8º, днём +13+18°.
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Последние комментарии
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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