По Мурманской области ожидается ветер южный, юго-западный умеренный, вечером местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет северо-восточная периферия обширной циклонической депрессии. По Мурманской области ожидаются временами осадки, преимущественно в виде дождя, местами порывистый ветер.

25 октября на юго-западе Баренцева моря сформируется активный циклон, который в дальнейшем сместится в северо-восточном направлении. В нашем регионе в этот период ожидается местами сильный порывистый ветер, в отдельных районах мокрый снег, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 24 октября, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, вечером 24 октября местами сильный. Температура воздуха от 0 до +5° в течение суток. Местами гололедица.

25 октября - ветер на юге области южный слабый, на севере западный, северо-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Местами осадки. Температура воздуха ночью от -1 до +4°, днём +1+6°. Ночью и утром местами гололедица.