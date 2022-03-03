По Мурманской области ожидается ветер западный, северо-западный умеренный, местами сильный, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 3 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается временами снег, местами сильный порывистый ветер, температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -11°, днём от +1 до -4°.

4 и 5 марта ожидается постепенное уменьшение интенсивности осадков, ослабление ветра, понижение температуры воздуха.

Сегодня, 3 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -11°, днём от +1 до -4°. Гололедица.

Предупреждение

В период с 00 до 3 часов 2 марта в центральной части Гренландского моря отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до 12-15 часов 3 марта.

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28 февраля толщина льда на реках и водоёмах Мурманской области достигла 34-83 см. Максимальная толщина льда наблюдается на оз. Имандра в районе ст. Хибины, минимальная - на водохранилище Иовское. Высота снежного покрова 28 февраля на большей части территории Мурманской области равна 60-100 см, на Терском берегу - 50-110 см.