Мурманская область. Арктика (16+)16.02.22 08:00
По Мурманской области ожидается ветер западный умеренный, ночью на севере области сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет активный циклон с центром на юге Баренцева моря. 16 февраля циклон постепенно заполнится, ветер ослабеет, местами пройдёт небольшой снег, температура воздуха понизится: ночью -10-15°, при прояснениях -19-24°, днём -8-13°.
17 февраля очередной атлантический циклон сместится на район Ботнического залива: по Мурманской области ожидается увеличение количества облачности, снег, температура воздуха днём -5-10°.
Сегодня, 16 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный умеренный, ночью на севере области сильный. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -20-25°, днём -6-11°, местами до -16°. Гололедица.
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