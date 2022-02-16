По Мурманской области ожидается ветер западный умеренный, ночью на севере области сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет активный циклон с центром на юге Баренцева моря. 16 февраля циклон постепенно заполнится, ветер ослабеет, местами пройдёт небольшой снег, температура воздуха понизится: ночью -10-15°, при прояснениях -19-24°, днём -8-13°.

17 февраля очередной атлантический циклон сместится на район Ботнического залива: по Мурманской области ожидается увеличение количества облачности, снег, температура воздуха днём -5-10°.

Сегодня, 16 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный умеренный, ночью на севере области сильный. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -20-25°, днём -6-11°, местами до -16°. Гололедица.