Как сообщает Мурманское УГМС, 12 и 13 мая Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле под влиянием атмосферных фронтов. По Мурманской области ожидается временами дождь, преобладающая температура воздуха ночью +2+7°, днём + 9+15°.

14 мая ожидается усиление антициклона над Баренцевым морем, поворот ветра к северо-восточному направлению и понижение температуры воздуха.

Сегодня, 12 мая, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +8+13°.

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Реки очищаются ото льда, на 11 мая на большинстве рек региона наблюдаются остаточные забереги, «чисто». На реке Туманная неполный ледостав сохраняется, на реках Поной и Чудзъйок наблюдаются разводья, подвижки льда. На крупных водоёмах наблюдается ледостав, ледостав с промоинами, закраины, на Княжегубском водохранилище - подвижки льда.

Выход на лёд опасен!

За прошедшие сутки уровни воды на большинстве рек повысились на 1-10 см, на реках юго-востока области (рр. Варзуга, Чаваньга, Поной) интенсивность повышения составляет 20-50 см.