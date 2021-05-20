Как сообщает Мурманское УГМС, 20-22 мая погоду Кольского полуострова будут определять циклоны, смещающиеся с юга Финляндии и с Новгородской области. По Мурманской области ожидается временами дождь, 22 мая с мокрым снегом, в отдельных районах порывистый ветер, постепенное понижение температуры воздуха.

Сегодня, 20 мая, будет облачная погода. Временами дождь, на западе местами сильный. В отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный умеренный, днём на юге и востоке юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +15+20°, на северо-западе области +6+11°.