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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.21 08:00

По Мурманской области ожидается временами дождь, 22 мая с мокрым снегом

Как сообщает Мурманское УГМС, 20-22 мая погоду Кольского полуострова будут определять циклоны, смещающиеся с юга Финляндии и с Новгородской области. По Мурманской области ожидается временами дождь, 22 мая с мокрым снегом, в отдельных районах порывистый ветер, постепенное понижение температуры воздуха.

Сегодня, 20 мая, будет облачная погода.  Временами дождь, на западе местами сильный. В отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный умеренный, днём на юге и востоке юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +15+20°, на северо-западе области +6+11°.

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