По Мурманской области ожидается временами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находился под влиянием активных атмосферных фронтов и циклона, смещающегося с Центральной Европы на Кольский полуостров. 8 августа циклон сместится в Баренцево море, интенсивность осадков уменьшится, днём воздух прогреется до +12+17°.

Сегодня, 8 августа, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +13 +18°.