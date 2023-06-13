Как сообщает Мурманское УГМС, 13 июня по Мурманской области ожидается временами дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы +12+17°.

Сегодня, 13 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер ночью юго-западный, днём северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +15+20°, на севере области +10+15°.

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Весеннее половодье на территории Мурманской области приближается к завершению. На большинстве водных объектах Мурманской области продолжается спад уровней, на реках Тумча и Ена отмечается рост уровней, вследствие выпадения на водосборы осадков.

По состоянию на 9 июня уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 23-223 см.

Температура воды на озёрах и водохранилищах составляет 3,2-9,1°С, на реках 6,6-11,0°С, на горных реках в среднем 3,5°С.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

13 июня на юге Кольского района Мурманской области ожидается 4 региональный класс пожарной опасности.