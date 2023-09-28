Как сообщает Мурманское УГМС, 28-30 сентября наш регион будет находиться под влиянием восточной части обширной многоцентровой циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается временами дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы 28 сентября +7+12°, 29-30 сентября +9+14°.

Сегодня, 28 сентября, облачная с прояснениями погода. Местами дождь, ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью юго-восточный, днём северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +7+12°.