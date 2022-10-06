По Мурманской области ожидается временами дождь, днём местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 6 и 7 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной над Норвежским морем. В этот период сохранится облачная с дождями погода. Преобладающая температура воздуха от +3 до +10 градусов.

Сегодня, 6 октября, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь, днём местами сильный. Ветер южный ночью умеренный, утром и днём сильный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +7+12°.