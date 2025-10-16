По Мурманской области ожидается временами дождь, днём с мокрым снегом

Как сообщает Мурманское УГМС, первые две недели октября в Мурманске были очень тёплыми. Прошедшая часть октября вошла в пятерку самых тёплых за период наблюдений с 1936 года. Но погода в октябре на Кольском полуострове характеризуется сильной изменчивостью. Штормовые и относительно тёплые с осадками дни быстро сменяются на малооблачную холодную погоду. Как правило, появление снежного покрова отмечается в середине октября, установление устойчивого снежного покрова происходит в конце октября-начале ноября. Самый ранний снежный покров по области может устанавливаться уже в первой декаде октября. В Мурманске за последние сорок лет самый поздний первый снег отмечался 25 октября 2000 года, а самой поздней датой установления устойчивого снежного покрова является 21 ноября 2018 года. В прошлом году первый снег на большей части Мурманской области отмечался уже 21-22 сентября, а устойчивый снежный покров образовался лишь во второй декаде ноября, в областном центре – 20 ноября.

В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом и Гренландском морях. 16 октября по Мурманской области ожидаются временами осадки в виде дождя, днём в отдельных районах с мокрым снегом, местами сильный порывистый ветер, температура воздуха от 0 до +5°.

17-18 октября в отдельных районах пройдут осадки, преимущественно в виде мокрого снега, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит от +4 до -1°, на дорогах местами гололедица.

Сегодня, 16 октября, будет облачная погода. Временами дождь, днём с мокрым снегом. Ветер юго-западный, западный умеренный, днём на западе области северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха от 0 до +5°.

17 октября - ветер северо-западный, западный умеренный, ночью местами сильный. В отдельных районах осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём от +4 до -1°. На дорогах местами гололедица.

18 октября - ветер юго-западный, западный умеренный, местами сильный. Ночью без существенных осадков, днём местами осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, днём от +4 до -1°. На дорогах местами гололедица.