По Мурманской области ожидается временами дождь, днём в отдельных районах гроза

Как сообщает Мурманское УГМС, 10 июня Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается временами дождь различной интенсивности.

Сегодня, 10 июня, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь, днём в отдельных районах гроза. Ветер юго-восточный, на севере области северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, на востоке области +1+6°, днём +13+18°, местами до +23°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

10 июня в Печенгском районе, на западе Кольского и Ловозерского районов, в районе городов Кировск, Апатиты, Мончегорск и Оленегорск ожидается IV региональный класс пожарной опасности.