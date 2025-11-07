По Мурманской области ожидается временами дождь, днём в отдельных районах с мокрым снегом

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидаются местами осадки, 7-8 ноября на дорогах местами гололедица.

Сегодня, 7 ноября, будет облачная погода. Временами дождь, днём в отдельных районах с мокрым снегом. Ветер юго-западный, днём на севере восточный слабый. Температура воздуха от -1 до +4° в течение суток.

8 ноября - ветер ночью слабый переменных направлений, днём юго-западный умеренный. Местами осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха от -2 до +3° в течение суток, ночью при прояснениях до -7°. Гололедица.

9 ноября - ветер ночью юго-западный умеренный, днём западный, северо-западный умеренный, местами сильный. Местами осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха от -3 до +2° в течение суток. Гололедица.