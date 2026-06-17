По Мурманской области ожидается временами дождь, днём в отдельных районах сильный. Местами грозы
Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием северной периферии циклонической депрессии, расположенной над Восточной Европой. По Мурманской области ожидается смещение атмосферных фронтов, временами дождь различной интенсивности, в отдельных районах грозы. 17-18 июня, начиная с западных районов, в области ожидается постепенное понижение температуры воздуха.
Сегодня, 17 июня, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь, днём в отдельных районах сильный. Местами грозы. Ветер северо-восточный, северный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха днём +9+14°, местами +16+21°.
Сегодня в Мурманске - переменная облачность. Временами дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха днём +9+11°.
18 июня по Кольскому полуострову прогнозируется ветер северо-западный умеренный. Дождь, в отдельных районах сильный, грозы. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +9+14°, на востоке области местами +15+20°. 19 июня - ветер северный умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +10+15°.
18 июня в областном центре ожидается ветер северо-западный умеренный. Ночью сильный, днём умеренный дождь. Температура воздуха ночью +5+7°, днём +9+11°. 19 июня - ветер северный умеренный. Ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Температура воздуха ночью +4+6°, днём +10+12°.