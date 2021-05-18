По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 18-20 мая наш регион будет находиться под влиянием циклонов, смещающихся с Балтийского моря и с центральной части России в северном направлении. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дождь, местами порывистый ветер.

18 и 19 мая преобладающая температура воздуха в дневные часы +13+18°, на востоке области +19+24°.

20 мая ожидается понижение температуры воздуха.

Сегодня, 18 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха +10+15°.

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На большинстве рек продолжаются подъёмы уровней, на реках Чаваньга и Варзуга пик прошёл 13-15 мая соответственно. Водохранилища области заполняются с интенсивностью 1-10 см в сутки. На озёрах и водохранилищах наблюдается ледостав, ледостав с промоинами, трещины в ледяном покрове, закраины.

Выход на лёд опасен!

Водохранилища юго-запада области (Иовское, Княжегубское) вскрылись.