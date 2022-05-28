Как сообщает Мурманское УГМС, 28 и 29 мая погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью +3+8°, днём +11+17°, 29 мая на севере области +6+11°.

30 мая наш регион будет находиться под влиянием усиливающегося антициклона с центром в Баренцевом море, существенных изменений в погоде не ожидается.

Сегодня, 28 мая, будет облачная днём с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +12+17°.

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По состоянию на 27 мая большинство рек Мурманской области освободились ото льда. Уровни воды понижаются с интенсивностью 1-12 см в сутки, на реках Ена, Акким, Лотта, Шовна, Ура отмечается повышение уровней, с интенсивностью 1-7 см в сутки. На р. Туманная сохраняются остаточные забереги. На крупных озерах и водохранилищах наблюдается ледостав, ледостав с промоинами, закраины, разводья. Озеро Пул-озеро, Кумское, Иовское и Княжегубское водохранилища очистились ото льда. Происходит медленное повышение уровней воды интенсивностью 1-14 см в сутки. На озерах Ловозеро и Пулозеро с 19-22 мая отмечается понижение уровней воды по 1-4 см в сутки.