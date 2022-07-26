Как сообщает Мурманское УГМС, 26-28 июля погоду Кольского полуострова будет определять циклон с центром над Скандинавией. По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы 26 июля +17+22°, 27 июля +20+25°.

28 июля сохранится тёплая погода, днём на северо-западе области, с поворотом ветра к северному направлению, ожидается понижение температуры воздуха.

Сегодня, 26 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +17+22°.