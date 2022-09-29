По Мурманской области ожидается временами дождь, местами с мокрым снегом

Как сообщает Мурманское УГМС, 29 сентября влияние антициклона, расположенного на севере Ямало-Ненецкого автономного округа, на погоду Кольского полуострова сохранится. В этот день ожидается преимущественно сухая погода, температура воздуха в дневные часы от +4 до +9 градусов.

30 сентября – 1 октября Кольский полуостров будет находиться под влияние северной периферии циклона, смещающегося с центральной части России в северном направлении. В этот период ожидается временами дождь, местами с мокрым снегом и понижение температуры воздуха.

Сегодня, 29 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, местами заморозки до -5°, днём +4+9°.

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На территории Мурманской области продолжается понижение водности. 27 сентября уровни воды на реках был выше прошлогодних уровней на 2-19 см, на реках Чудзъок, Умба, Ёна, Монча и Тумча ниже на 1-13 см.

Температура воды равна: на реках 5,0-9,1°, на горных реках 4-5°, на озёрах и водохранилищах – 4,9-11,0°.