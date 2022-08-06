По Мурманской области ожидается временами дождь, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 6 и 7 августа наш регион будет находиться под влиянием активных атмосферных фронтов и циклона, смещающегося с Центральной Европы на Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается временами дождь, наиболее интенсивный на западе области, днём 7 августа местами сильный порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +17+23°, на северо-западе области +11+16°.

8 августа циклон сместится в Баренцево море, интенсивность осадков уменьшится, днём воздух прогреется до +12+17°.

Сегодня, 6 августа, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь, местами сильный. Ночью в отдельных районах грозы. Ветер южный, на северо-западе северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10+15º, днём +19+24°, на северо-западе +11+16º.

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На большинстве рек Мурманской области сохраняется повышенная водность. Прошедшие дожди привели к повышению уровней воды на 1-10 см, на реках Кица, Поной, Ёна до 14-32 см. На горных реках продолжается спад уровней воды по 1-2 см в сутки.

Температура воды на реках, озерах и водохранилищах на 5 августа составляет: на реках и водохранилищах 14 - 18°, на горных реках 7,0-8,5°.