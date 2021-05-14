По Мурманской области ожидается временами дождь, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 14-16 мая погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия циклонической депрессии. По Мурманской области ожидаются временами осадки, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до +6°, днём +2+7°, на юге области до +12°.

Сегодня, 14 мая, будет облачная с прояснениями погода. Дождь, мокрый снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +2+7°, днём на юге до +12°.

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Уровни воды на реках нашего региона за прошедшие сутки повысились на 5-35 см, на реке Поной - на 55 см. На большинстве рек наблюдаются остаточные забереги, «чисто», на реке Поной - ледоход. Неполный ледостав сохраняется на реках северо-востока области (р. Туманная) и на водоёмах.

Выход на лёд опасен!