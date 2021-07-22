Мурманская область. Арктика (16+)22.07.21 08:00
По Мурманской области ожидается временами дождь, на севере области местами сильный порывистый ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, 22-24 июля погоду Кольского полуострова по-прежнему будет определять южная периферия циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается временами дождь, на севере области местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы 22-23 июля +8+14°, 23 июля +11+16°.
Сегодня, 22 июля, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4 +9°, днём +9 +14°.
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