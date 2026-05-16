Как сообщает Мурманское УГМС, 16-17 мая наш регион будет находиться под влиянием активного циклона, смещающегося с районов Центрального федерального округа в северном направлении через Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается временами дождь, наиболее интенсивный днём 16 мая и ночью 17 мая, преобладающая температура воздуха в дневные часы +8+14°, местами до +15+18°.

18 мая циклон сместится в Баренцево моря и Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдут кратковременные дожди, днём воздух прогреется до +12+18°.

Сегодня, 16 мая, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днём дождь, местами сильный. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха днём +9+14°, местами +14+19°.

Сегодня в Мурманске - облачная погода. Днём сильный дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха днём +10+12°.

17 мая по Кольскому полуострову прогнозируется ветер на западе области северный, на востоке - юго-восточный умеренный. Дождь, ночью местами сильный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +12+17°, на северо-западе +7+12°. 18 мая - ветер западный умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +12+17°.

17 мая в областном центре ожидается ветер северный умеренный. Ночью сильный, днём умеренный дождь. Температура воздуха ночью +4+6°, днём +8+10°. 18 мая - ветер западный умеренный. Ночью умеренный, днём небольшой дождь. Температура воздуха ночью +3+5°, днём +12+14°.