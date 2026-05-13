Как сообщает Мурманское УГМС, 13 мая наш регион будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с севера Скандинавии в Баренцево море и атмосферных фронтов. По Мурманской области ожидается временами дождь, наиболее интенсивный ночью, температура воздуха днём +11+16°.

14 мая ожидается формирование двух активных барических образований: антициклона в Баренцевом море и циклона на юге Скандинавии. По Мурманской области будет преобладать северо-восточный ветер, местами пройдёт дождь, днём температура воздуха составит +9+14°.

15 мая ожидается в отдельных районах дождь, днём воздух прогреется до +11+16°.

Сегодня, 13 мая, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днём +11+16°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Ночью умеренный, днём небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днём +12+14°.

14 мая по Кольскому полуострову прогнозируется ветер восточный, ночью на севере области юго-западный умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +9+14°. 15 мая - ветер восточный умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +11+16°.

14 мая в областному центре ожидается ветер ночью юго-западный, днём восточный умеренный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +3+5°, днём +9+11°. 15 мая - ветер восточный умеренный. Ночью небольшой, утром и днём умеренный дождь. Температура воздуха ночью +3+5°, днём +12+14°.