Мурманская область. Арктика (16+)19.07.22 08:00
По Мурманской области ожидается временами дождь, наиболее интенсивный ночью 20 июля
Как сообщает Мурманское УГМС, 19 и 20 июля погоду Кольского полуострова будет определять северо-западная периферия активного циклона, смещающегося с центральной части России на Архангельскую область. По Мурманской области ожидается временами дождь, наиболее интенсивный ночью 20 июля, в отдельных районах порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +18+23°, 20 июля на севере области +13+18°.
21 июля о наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдут кратковременные дожди, днём воздух прогреется до +20+25°.
Сегодня, 19 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +18+23°.
Комментарии
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Последние комментарии
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
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