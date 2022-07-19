Как сообщает Мурманское УГМС, 19 и 20 июля погоду Кольского полуострова будет определять северо-западная периферия активного циклона, смещающегося с центральной части России на Архангельскую область. По Мурманской области ожидается временами дождь, наиболее интенсивный ночью 20 июля, в отдельных районах порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +18+23°, 20 июля на севере области +13+18°.

21 июля о наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдут кратковременные дожди, днём воздух прогреется до +20+25°.

Сегодня, 19 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +18+23°.