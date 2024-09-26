Мурманская область. Арктика (16+)26.09.24 08:00
По Мурманской области ожидается временами дождь, наиболее интенсивный ночью 28 сентября
Как сообщает Мурманское УГМС, 26-28 сентября погоду Кольского полуострова будут определять циклоны, смещающийся с юга Скандинавии и с Балтийского моря в северном направлении. По Мурманской области, при прохождении атмосферных фронтов, ожидается временами дождь, наиболее интенсивный ночью 28 сентября, в отдельных районах порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы 26 сентября +10+15°, 27-28 сентября +6+11°.
Сегодня, 26 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, утром, днём местами сильный. Температура воздуха ночью +7+12º, днём +10+15°.
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