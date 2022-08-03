По Мурманской области ожидается временами дождь, ночью на востоке сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается временами дождь.

Сегодня, 3 августа, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь, ночью на востоке сильный. Ветер ночью северо-восточный, днём западный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +16+21°.

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В начале августа уровни воды на реках Мурманской области выше среднемноголетних значений для этого периода на 3-38 см, на реках Поной, Умба – выше на 36-83 см.

В течение прошедшей недели водность большинства рек уменьшалась, уровни воды на реках понизились на 3-44 см (на реках Умба, Поной-Каневка – повысились на 2-19 см). Кратковременный рост уровней наблюдался на реках Лотта, Кола, Кица, Туманная, Варзуга, Умба, Ёна уровни воды на этих реках повышались на 4-25 см, на р. Поной – на 19-57 см.

Температура воды на реках, озёрах и водохранилищах в первых числах августа равна 12-18°, на горных реках – 6-7°.