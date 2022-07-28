По Мурманской области ожидается временами дождь, ночью в отдельных районах грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, 28 июля погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклона, смещающегося с севера Скандинавии в Баренцево море. По Мурманской области ожидается местами дождь, температура воздуха днём +18+23°, на севере области +12+17°.

29 июля наш регион будет находиться, в основном, в поле повышенного атмосферного давления: местами пройдёт дождь, днём воздух прогреется до +13+18°.

30 июля ожидается смещение очередного циклона с Архангельской области на Белое море. По Мурманской области пройдут дожди различной интенсивности, в отдельных районах усилится ветер, температура воздуха понизится.

Сегодня, 28 июля, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь, ночью в отдельных районах грозы. Ветер ночью юго-западный, днём северный умеренный. Температура воздуха ночью +10+15°, днём +18+23°, на севере области +12+17°.