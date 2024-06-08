Как сообщает Мурманское УГМС, 8-10 июня Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается временами дождь различной интенсивности, преобладающая температура воздуха в дневные часы 8 июня +10+15°, местами +17+22°, 9-10 июня +10+18°.

Сегодня, 8 июня, будет облачная с прояснениями погода. Дождь, днём местами грозы. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8 +13°, на востоке области +1 +6°, днём +10 +15°, местами +17 +22°.

Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

8 июня на северо-западе и юге Кольского района, в Печенгском районе, в районе городов Кировск, Апатиты, Мончегорск и Оленегорск ожидается IV региональный класс пожарной опасности.

В районе Мурманска ожидается V региональный класс пожарной опасности.