Как сообщает Мурманское УГМС, 26-27 июля наш регион будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается временами дождь различной интенсивности, местами грозы. Преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +22+27°, на севере области +15+21°.

28 июля ночью существенных осадков не ожидается, днём местами пройдут кратковременные дожди. По Мурманской области днем воздух прогреется до +22+28°.

Сегодня, 26 июля, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный, на севере северный умеренный. Температура воздуха ночью +11+16°, днём +22+27°, на крайнем севере +16+21°.

27 июля - ветер на севере области северо-восточный, на юге области юго-западный умеренный. Местами дожди, грозы. Температура воздуха ночью +10+15°, днём +21+26°, на севере области +15+20°.

28 июля - ветер юго-восточный, южный умеренный, днем в отдельных районах в порывах до сильного. Ночью без существенных осадков, днём местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +22+27°.