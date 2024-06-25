По Мурманской области ожидается временами дождь различной интенсивности, местами возможны грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, 25-27 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом и Гренландском морях, а также на севере Скандинавии. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дождь различной интенсивности, местами возможны грозы, 27 июня в отдельных районах сильный порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха в дневные часы 25-26 июня +14+20°, местами +21+25°, 27 июня +12+17°.

Сегодня, 25 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами дожди, ночью грозы. Ветер слабый, переменных направлений, ночью на западе области северный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, на востоке +4+9°, днём +14+19° местами до +24°.