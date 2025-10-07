По Мурманской области ожидается временами дождь различной интенсивности, в отдельных районах сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 7-9 октября наш регион будет находиться под влиянием восточной периферии многоцентровой циклонической депрессии, расположенной над Норвежским, Гренландским и западом Баренцева морей, а также над Скандинавией.

На большей части территории Мурманской области при прохождении атмосферных фронтов ожидается временами дождь различной интенсивности, в отдельных районах сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +9+11°.

Сегодня, 7 октября, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха днем +7+12°.

8 октября - ветер южный умеренный, в отдельных районах сильный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +3+8°, в отдельных районах заморозки до -1°, днём +6+11°.

9 октября - ветер южный, юго-западный умеренный, ночью местами сильный Местами дождь. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +6+11°.