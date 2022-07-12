Как сообщает Мурманское УГМС, 12-14 июля наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления и под влиянием атмосферных фронтов. По Мурманской области ожидается временами дождь различной интенсивности, в отдельных районах возможны грозы. 12 и 13 июля днём воздух прогреется до+23+28°, 12 июля на севере области до +18+23°.

14 июля температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 12 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, грозы. Ночью в отдельных районах туман. Ветер слабый. Температура воздуха ночью +10 +15°, днем +23+28°, на севере области +18 +23°.