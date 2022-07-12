Мурманская область. Арктика (16+)12.07.22 08:00
По Мурманской области ожидается временами дождь различной интенсивности, в отдельных районах возможны грозы
Как сообщает Мурманское УГМС, 12-14 июля наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления и под влиянием атмосферных фронтов. По Мурманской области ожидается временами дождь различной интенсивности, в отдельных районах возможны грозы. 12 и 13 июля днём воздух прогреется до+23+28°, 12 июля на севере области до +18+23°.
14 июля температура воздуха существенно не изменится.
Сегодня, 12 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, грозы. Ночью в отдельных районах туман. Ветер слабый. Температура воздуха ночью +10 +15°, днем +23+28°, на севере области +18 +23°.
Комментарии
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Последние комментарии
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
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