Как сообщает Мурманское УГМС, 11 апреля погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с юга Норвежского побережья на север Скандинавии и далее в Баренцево море. По Мурманской области ожидается временами дождь с мокрым снегом, местами сильный порывистый ветер, температура воздуха в ночные часы от +1 до -4°, днём +2+7°.

12 апреля наш регион будет находиться ночью под влиянием западной части циклона, а днём в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт снег, мокрый снег, ночью с сильным порывистым ветром, температура воздуха понизится до -3+2°.

Ночью 13 апреля по Мурманской области ожидается морозная погода, днём 13 апреля, с приближением очередного циклона, пройдут осадки, температура воздуха составит от -1 до +4°.

Сегодня, 11 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью южный, днём западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -1 до +4°, днём +2+7°. Ночью местами гололедица.