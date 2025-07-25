По Мурманской области ожидается временами дождь, в отдельных районах грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, 25-26 июля прогнозируется смещение циклонов с юга Скандинавии в северо-восточном направлении. В этот период по Мурманской области ожидается временами дождь различной интенсивности, в отдельных районах грозы.

Сегодня, 25 июля, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь, в отдельных районах грозы. Ветер на севере северо-восточный, на юге южный умеренный. Температура воздуха ночью +10+15°, на востоке +5+10º, днём +22+27°, на крайнем севере +17+22°.

26 июля - ветер восточный, юго-восточный умеренный. Небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью +11+16°, днём +22+27°, на северо-западе области +18+23°.

Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности

25 июля в Печенгском, Ловозерском, Кандалакшском, Терском районах Мурманской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность V региональный класс пожарной опасности.