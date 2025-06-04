По Мурманской области ожидается временами дождь. Ветер северный, северо-западный

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонической деятельности в Норвежском море и на западе Баренцева моря. По Мурманской области ожидается ветер северо-западный, днём на западе области юго-восточный умеренный. Местами небольшой, ночью на востоке области умеренный дождь.

5 июня - ветер юго-восточный, южный умеренный. Ночью в отдельных районах небольшой дождь. Днём временами дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +15+20°.

Сегодня, 4 июня, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер северный, северо-западный, днём на западе южный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +14+19°.

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На территории Мурманской области продолжается весеннее половодье.

На реках центральных и северных районов (исключая реки Чудзъйок, Монча и Воронья) в конце мая прошли пики весеннего половодья.

В настоящий момент уровни воды на реках ниже наивысших уровней за период весеннего половодья на 2-75 см, на реках Кола и Кица - на 115-165 см.

Большинство озёр и водохранилищ очистилось ото льда (за исключением озер северной части Мурманской области), на Серебрянском водохранилище сохраняется ледостав с промоинами.

Выход на лед чрезвычайно опасен!