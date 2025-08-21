Мурманская область. Арктика (16+)21.08.25 08:00
По Мурманской области ожидается временами дождь. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет активный циклон, смещающийся с юга Гренландского моря в восточном направлении. Ожидаются дожди, в отдельных районах сильные, порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы составит +7+14º.
Сегодня, 21 августа, будет облачная погода. Временами дождь. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха днём +7+12°.
22 августа - ветер ночью северо-западный, западный, днём юго-западный умеренный, местами сильный. Местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +10+15°.
23 августа - ветер юго-западный, южный умеренный. В отдельных районах небольшой дождь, туман. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +11+16°.
