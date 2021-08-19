По Мурманской области ожидается временами дождь, ветер умеренный

Как сообщает Мурманское УГМС, 19 августа погоду Мурманской области будет определять северная периферия циклона, расположенного над Балтийским морем. В этот день ожидается тёплая, но с дождями погода.

20 августа циклон будет смещаться через территорию Кольского полуострова, сопровождаясь облачной погодой, дождями и, пока небольшим, понижением температуры воздуха.

21 августа Мурманская область окажется в тылу циклона, поэтому ветер отвернёт к северным румбам и похолодание будет более существенным, в дневные часы температура воздуха на большей части Кольского полуострова составит лишь от +8 до +13 градусов.

Сегодня, 19 августа, будет облачная погода. Временами дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +17+22°.